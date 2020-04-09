9 Апр 2020 2020-04-09T13:53:25+03:00

Всеобщий режим самоизоляции в Ростове 2020: будут ли людям ставить прививки от коронавируса. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Выясняем, будут ли людям ставить прививки от коронавируса во время самоизоляции в Ростове 2020

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Всеобщий режим самоизоляции в Ростове 2020: в донской столице с каждым днем увеличивается количество людей, больных коронавирусом. Во время брифинга о мерах поддержки населения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции министр здравоохранения Ростовской области ответила на многочисленные вопросы ростовчан.

- Можно ли получить прививку от коронавируса?

- Я очень надеюсь, что к концу лета ученые, как и обещают, изобретут вакцину от коронавирусной инфекции, - говорит министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. - У нас ставятся прививки, например, от гриппа и многих других болезней. Я думаю, что массовая вакцинация от коронавируса будет оплачена за счет средств федерального бюджета.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда -Ростов", донским врачам удалось вылечить от новой коронавирусной инфекции двух человек.

ИСТОЧНИК KP.RU