Татьяна Быковская: "если население нам поможет, через две недели ситуация с коронавирусом улучшится"

9 Апр 2020 2020-04-09T14:12:06+03:00

Министр здравоохранения Ростовской области заявила, что уже через 14 дней рост числа заболевших COVID-19 может остановиться, или пойти на снижение

Изменить размер текста: A A

9 апреля во время брифинга министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская заявила, что власти прогнозируют улучшение ситуации по распространению коронавирусной инфекции в ближайшие две недели. По словам Татьяны Юрьевны, положительная динамика возможна, только если люди будут ответственно соблюдать режим самиозоляции.

Министр здравоохранения донского региона заявила, что на данный момент жесткие ограничительные меры из-за инфекции оправданы. Каждый день увеличивается количество заболевших не только в Ростовской области, но и по всей России. Такой подъем по количеству новых случаев заражения может сохраняться еще в течение двух недель.

- Сейчас главное - не допустить массового всплеска распространения инфекции. Через 2 недели мы можем выйти на "плато" по заболеваемости вирусом. Если все меры сработают и население нам поможет, соблюдая режим самоизоляции, то уже через 2 недели это плато пойдет к плавному спуску, либо еще недолго постоит, а потом будет снижение, - отметила Быковская.

ИСТОЧНИК KP.RU