В Ростовской области составили почти 1,5 тысячи протоколов за нарушение режима самоизоляции

9 Апр 2020 2020-04-09T14:26:50+03:00

За порядком на Дону следят около трех тысяч человек в сутки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Ростовской области за передвижением жителей в дни режима самоизоляции следят полицейские, сотрудники ДПС, военнослужащие, казаки и добровольные народные дружинники. В общей сложности, больше трех тысяч человек в сутки. По данным правоохранителей, число въездных постов ГИБДД в донскую столицу выросло до одиннадцати, они осуществляют фильтрацию автотранспорта, направляющегося в город.

По словам замгубернатора региона Михаила Корнеева, в целом на Дону работают 80 контрольных постов ГИБДД на въезде в различные населенные пункты. Полицейские проверяют документы и ограничивают передвижение тем, кто не имеет соответствующего разрешения и нарушает установленный режим.

И, кстати, число и автомобилей, и пешеходов стало меньше. Сообщается также, что уже составлены 1 485 административных протоколов. В лидерах - Ростов-на-Дону, Таганрог, Волгодонск и Шахты. При этом часть дел уже даже рассмотрены мировыми судьями, которые приняли решение оштрафовать нарушителей режима самоизоляции на 15 тысяч рублей в пяти случаях.

Основная цель таких действий - прервать цепочку распространения вируса, чтобы не допустить вспышки заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU