Всеобщий режим самоизоляции в Ростове 2020: какую медицинскую помощь могут получить пациенты

9 Апр 2020 2020-04-09T14:16:30+03:00

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Всеобщий режим самоизоляции в Ростове 2020: жители донского региона не смогут прийти на плановые приемы к врачам до конца апреля. Получать медицинскую помощь смогут люди, которым необходимы срочные операции, онкологические больные, пациенты с острой болью, в том числе и зубной, а также в случае угрозы для жизни и здоровья. Об этом рассказала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

- Госпитализация по операциям будет производиться в случае, если медицинское вмешательство требуется срочно. В случае, если, например, пациенту нужна замена хрусталика, то операция может быть перенесена. Плановая госпитализация и все ВМП по онкологии выполняются в полном объеме, - отметила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская во время брифинга о мерах поддержки населения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

По ее словам, стоматологическая помощь во время самоизоляции будет оказываться только пациентам с острой болью. Временно не будут оказаны такие процедуры, как протезирование, отбеливание, плановое лечение, удаление камней и прочее.

ИСТОЧНИК KP.RU