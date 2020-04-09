Хорошие новости: В Ростовской АЭС более 226 млн рублей направлено на обеспечение экологической безопасности и охрану окружающей среды

9 Апр 2020 2020-04-09T14:22:01+03:00

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Подведены итоги природоохранной деятельности Ростовской АЭС за 2019 год. Текущие затраты атомной станции на мероприятия, направленные на охрану окружающей среды, увеличились по сравнению с 2018 годом на 52 млн рублей и составили 226 млн 553 тысячи рублей.

- Наша главная задача в области экологической безопасности – поддерживать высокий уровень эксплуатации атомной станции, обеспечивающий сохранение природных систем. Мы эту задачу решаем системно и постоянно. План природоохранных мероприятий 2019 года на Ростовской АЭС выполнен в полном объеме, - говорит начальник отдела охраны окружающей среды Ольга Горская.

С 2015 года Ростовская АЭС участвует в программе зарыбления водоёмов региона. За это время в реку Дон и Цимлянское водохранилище атомщиками выпущено более 68 млн мальков рыбы. В 2019 - в акваторию Цимлянского водохранилища выпущено 478 тысяч мальков белого амура и 1 миллион 387 тысяч мальков сазана.

Коллектив атомной станции активно включился и продолжает работу по селективному сбору отходов, содержащих полезные компоненты, и вовлечению их в оборот. Так, в течение года на предприятии было собрано и передано на переработку более 30 тонн макулатуры, организован сбор для последующей утилизации отработанных химических источников тока (батареек), ПЭТ тары, пластика и стекла.

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

С целью повышения эффективности и совершенствования природоохранной деятельности на Ростовской АЭС функционирует система экологического менеджмента, которая охватывает все производственные процессы.

На территории размещения Ростовской атомной станции ведется постоянный экологический мониторинг, в том числе производственный и независимыми специализированными организациями. Негативных изменений качества окружающей среды за весь почти 20-летний период эксплуатации энергоблоков Ростовской АЭС не выявлено.