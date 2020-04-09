2020-04-09T14:32:38+03:00
Общество

В Ростовской области выросло число нарушений правил дорожного движение

Аналитики не связывают это с пандемией коронавируса в Ростове-на-Дону
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области число нарушений ПДД стало больше на четверть.В Ростовской области число нарушений ПДД стало больше на четверть.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ростовской области число нарушений правил дорожного движение выросло на четверть. Об этом сообщили в Центре безопасности дорожного движения, специалисты которого проанализировали данные, полученные при помощи автоматических комплексов фотовидеофиксации нарушений за первые три месяца этого года, сравнив их с аналогичным периодом 2019-го.

В итоге в 2020-м было вынесено 482 370 постановлений об административных правонарушениях, причем львиная доля из них - почти 90 процентов, связаны с нарушением скоростного режима. Еще часть приходится на долю нарушений правил стоянки и остановки транспорта, выезда за стоп-линию, движения на красный и езду по полосе, предназначенной для общественного транспорта.

При этом рост числа нарушений эксперты не связывают с пандемией коронавируса. По их мнению, причины - в малоснежной зиме, а также в введении на ряде трасс комплексов «Декарт».

Кроме того, в региональном правительстве озвучили, что в бюджет Ростовской области поступило 1,47 млрд рублей от уплаты штрафов в 2019-м за нарушение ПДД, выявленных с помощью автоматических комплексов видеофиксации. Деньги уже направили на обеспечение безопасности дорожного движения на автодорогах, путепроводах и мостах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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