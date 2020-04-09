9 Апр 2020 2020-04-09T14:40:37+03:00

Всеобщий режим самоизоляции в Ростове 2020: как проходит тестирование на коронавирус. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Выясняем, как проходит тестирование на коронавирус в режиме всеобщей самоизоляции в Ростове 2020

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Всеобщий режим самоизоляции в Ростове 2020: подозреваемые в заражении смертельно опасным вирусом COVID-19 проходят обязательный тест. Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская провела брифинг о мерах поддержки населения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

- Для повержения коронавируса у пациента берется анализ. После запуска референс-центра нам не требуется трехкратное подтверждение, как то было до его запуска. Достаточно сделать один тест, чтобы поставить пациенту диагноз. Может быть сделан дополнительный подтверждающий тест, - сказала Татьяна Быковская.

Министр здравоохранения донского региона отметила, что людям необходимо строго соблюдать режим самоизоляции для предотвращения распространения инфекции.

Обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию уже прошли врачи ЦГБ и других медицинских учреждений, где специалисты постоянно контактируют с заболевшими коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU