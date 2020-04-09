2020-04-09T15:13:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Всеобщий режим самоизоляции в Ростове 2020: на Дону больницы оснащены 60 аппаратами ИВЛ для детей

Выясняем, сколько аппаратов ИВЛ предназначено для детей во время всеобщего режима самоизоляции в Ростове 2020
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Всеобщий режим самоизоляции в Ростове 2020: больницы оснащены 60 аппаратами ИВЛ для детейВсеобщий режим самоизоляции в Ростове 2020: больницы оснащены 60 аппаратами ИВЛ для детей
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Всеобщий режим самоизоляции в Ростове 2020: на Дону подготовлены 60 аппаратов искусственной вентиляции легких для детей. Об этом сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская в четверг, 9 апреля.

Сейчас оборудование находится в родильных домах, где наблюдают за недоношенными детьми, а также в детских инфекционных больницах.

По словам Татьяны Быковской, пока не зарегистрированы случаи, когда заболевшему коронавирусом ребенку понадобился аппарат искусственной вентиляции легких. Врачи подбирают необходимое лечение, в котором не используется ИВЛ.

Как ранее сообщала "Комсомольская права-Ростов", 28-летний парень, инфицированный COVID-19, в больнице на кислородной поддержке. Молодой человек дышит самостоятельно, а прибор только помогает ему. Аппарат ИВЛ этому пациенту пока не потребовался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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