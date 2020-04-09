2020-04-09T16:12:34+03:00
Общество

В Ростовской области родителям в школах проведут уроки по безопасности дорожного движения

По мнению специалистов, в большинстве аварий с участием детей виноваты сами взрослые
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Детское кресло, по мнению специалистов, может уберечь от трагедии.Детское кресло, по мнению специалистов, может уберечь от трагедии.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В школах Ростовской области пройдут уроки для родителей. Они будут посвящены безопасности дорожного движения. Они будут введены во всех образовательных учреждениях до 1 июня текущего года. Об этом сообщил глава региона на профильной комиссии.

К такому решению подтолкнули упрямые цифры статистики. Только в минувшем году в 67 процентах случаев дорожных аварий с участием детей виновниками были именно взрослые, а зачастую за рулем автомобиля находились сами родители. В этом году ситуация не сильно изменилась. Так, за два месяца текущего года 36 детей из 44 пострадали по причине нарушения взрослыми правил дорожного движения.

К слову, подобный всеобуч уже прошел в некоторых школах города Шахты, Батайска и Волгодонского района. И результаты есть - они не вошли в число территорий с высоким уровнем аварийности в нынешнем году. Так что эта мера, по мнению специалистов, является эффективной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пенсионерка пыталась тайно провезти через границу с Украиной кучу ювелирных украшений
Ростовчанка переложила отменить парад Великой Победы из-за коронавируса
Игорь Николаев опубликовал фото из больницы, где лечился от пневмонии
Глава Минздрава Ростовской области пригласила доноров сдать кровь
"Волнуюсь и скучаю!": Полина Диброва на самоизоляции переживает за ростовчан
В Ростовской области власти не нашли оснований для введения режима ЧС
Новые случаи заражения COVID-19 в России на 9 апреля 2020 года: за сутки выявили еще 1459 человек с коронавирусом
Главный ж/д вокзал в Ростове-на-Дону обработали химики-спасатели
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 9 апреля 2020 года: на оснащение больниц для борьбы с коронавирусом выделено более 1 млрд рублей
Татьяна Быковская призналась, что не проходила тест на COVID-19
В Батайске мужчина угнал легковушку и попал на ней в аварию
В Ростовской области родителям в школах проведут уроки по безопасности дорожного движения
Всеобщий режим самоизоляции в Ростове 2020: на Дону больницы оснащены 60 аппаратами ИВЛ для детей
Василий Голубев обновил перечень системообразующих предприятий Дона
Всеобщий режим самоизоляции в Ростове 2020: как проходит тестирование на коронавирус
В Ростовской области выросло число нарушений правил дорожного движение
Хорошие новости: В Ростовской АЭС более 226 млн рублей направлено на обеспечение экологической безопасности и охрану окружающей среды
Всеобщий режим самоизоляции в Ростове 2020: какую медицинскую помощь могут получить пациенты
В Ростовской области составили почти 1,5 тысячи протоколов за нарушение режима самоизоляции
Татьяна Быковская: "если население нам поможет, через две недели ситуация с коронавирусом улучшится"