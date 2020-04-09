В Ростовской области родителям в школах проведут уроки по безопасности дорожного движения

9 Апр 2020 2020-04-09T16:12:34+03:00

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В школах Ростовской области пройдут уроки для родителей. Они будут посвящены безопасности дорожного движения. Они будут введены во всех образовательных учреждениях до 1 июня текущего года. Об этом сообщил глава региона на профильной комиссии.

К такому решению подтолкнули упрямые цифры статистики. Только в минувшем году в 67 процентах случаев дорожных аварий с участием детей виновниками были именно взрослые, а зачастую за рулем автомобиля находились сами родители. В этом году ситуация не сильно изменилась. Так, за два месяца текущего года 36 детей из 44 пострадали по причине нарушения взрослыми правил дорожного движения.

К слову, подобный всеобуч уже прошел в некоторых школах города Шахты, Батайска и Волгодонского района. И результаты есть - они не вошли в число территорий с высоким уровнем аварийности в нынешнем году. Так что эта мера, по мнению специалистов, является эффективной.

ИСТОЧНИК KP.RU