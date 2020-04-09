2020-04-09T15:25:38+03:00
Общество

В Батайске мужчина угнал легковушку и попал на ней в аварию

Злоумышленника доставили в полицейский отдел
Ольга ГОПАЛО
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Хозяевам авто надо быть настороже.Хозяевам авто надо быть настороже.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В полицию города Батайска обратился мужчина, который рассказал, что у него кто-то угнал легковушку, которая была припаркована возле дома, в районе Привокзальной площади. Стражи порядка сразу же начали поиск автомобиля. А вот нашли его в совершенно неожиданном месте.

Оказалось, что машина стала участником дорожной аварии. В итоге удалось задержать и мужчину, который был за рулем авто. Оказалось, что 33-летний злоумышленник решил взять машину покататься по городу. Для этого он вскрыл приглянувшееся авто и покатил. Однако не справился с управлением и въехал в ГАЗель. Как добавили в донском главке, в отношении него уже возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Решения суда он будет дожидаться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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