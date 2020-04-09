2020-04-09T15:37:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Татьяна Быковская призналась, что не проходила тест на COVID-19

Министр здравоохранения Ростовской области также заявила о бессмысленности поголовной проверки на коронавирус
Дадаян Давид
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Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская сообщила, что не делала тест на коронавирус. Фото: архив "КП"Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская сообщила, что не делала тест на коронавирус. Фото: архив "КП"
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Во время брифинга министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская заявила, что считает нецелесообразным массовое тестирование людей на наличие коронавирусной инфекции. По словам Татьяны Юрьевны, проводить тестирование на COVID-19 необходимо только тем, у кого есть характерные симптомы заболевания. Именно поэтому Быковская не делала тест на наличие коронавируса.

- Проверка всех и каждого жителя Дона на инфекцию будет неэффективной. К примеру, сегодня тест у вас покажет отрицательный результат, а через несколько дней вы можете заразиться. Тест нужен для того, чтобы оперативно поставить диагноз, - отметила министр.

Добавим, что среди врачей на данный момент заболевших нет. Однако, как выяснилось 9 апреля, на территории Ростовской области среди инфицированных есть как молодые (28 лет), так и пожилые люди (92 года).

ИСТОЧНИК KP.RU

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