Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 9 апреля 2020 года: на оснащение больниц для борьбы с коронавирусом выделено более 1 млрд рублей
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 9 апреля 2020 года: больницы донского региона оснастят дополнительными местами для борьбы с коронавриусной инфекцией. Об этом рассказала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
- Выделено 1 млрд 41 млн из расчета при дополнительном развертывании 1 тысячи 41 койки, - сообщила Татьяна Быковская.
По ее словам, в соответствии с приказом федерального минздрава в городе-миллионнике, которым является Ростов, должна быть развернута одна койка на тысячу человек.
Так, донской столице выделено 641 млн рублей. В город Таганрог специалисты перечислили средства на открытие 70 коек, в Белую Калитву, Каменск-Шахтинский и Сальск – будет оборудовано по 60 коек, а в Волгодонске появится 120 коек.
ИСТОЧНИК KP.RU