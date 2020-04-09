2020-04-09T16:00:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 9 апреля 2020 года: на оснащение больниц для борьбы с коронавирусом выделено более 1 млрд рублей

Выясняем, сколько средств выделено в Ростове-на-Дону на борьбу с коронаврусом, последние новости на 9 апреля 2020 года
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 9 апреля 2020 года: на оснащение больниц для борьбы с коронавирусом выделено более 1 млрд рублей. Фото: стоп-кар трансляции правительства РОКоронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 9 апреля 2020 года: на оснащение больниц для борьбы с коронавирусом выделено более 1 млрд рублей. Фото: стоп-кар трансляции правительства РО
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 9 апреля 2020 года: больницы донского региона оснастят дополнительными местами для борьбы с коронавриусной инфекцией. Об этом рассказала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

- Выделено 1 млрд 41 млн из расчета при дополнительном развертывании 1 тысячи 41 койки, - сообщила Татьяна Быковская.

По ее словам, в соответствии с приказом федерального минздрава в городе-миллионнике, которым является Ростов, должна быть развернута одна койка на тысячу человек.

Так, донской столице выделено 641 млн рублей. В город Таганрог специалисты перечислили средства на открытие 70 коек, в Белую Калитву, Каменск-Шахтинский и Сальск – будет оборудовано по 60 коек, а в Волгодонске появится 120 коек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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