2020-04-09T16:07:36+03:00
Общество

Главный ж/д вокзал в Ростове-на-Дону обработали химики-спасатели

Специалисты уверяют, что хлорсодержащие вещества безопасны как для взрослых, так и для детей
Ольга ГОПАЛО
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Всего же химики-спасатели обработали больше тысячи квадратных метров дорог, тротуаров и более 300 остановочных комплексов. Фото: Правительство РО.Всего же химики-спасатели обработали больше тысячи квадратных метров дорог, тротуаров и более 300 остановочных комплексов. Фото: Правительство РО.
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В четверг, 9 апреля, прошла санитарная обработка здания Главного железнодорожного вокзала и привокзальной территории. Сообщается, что ее проводили военнослужащие Донского спасательного центра МЧС России хлорсодержащими веществами, которые абсолютно безопасны как для детей, так и для взрослых. Спасатели распыляли их с помощью специального оборудования: ранцевых дезинфекционных приборов и автономных бортовых комплектов специальной обработки. В поле зрение дезинфекторов попали лестницы, переходы, служебные помещения, залы ожидания, пассажирские платформы и само здание.

Кроме того, для пассажиров там установлены дозаторы с дезинфицирующими средствами, а для соблюдения социальной дистанции нанесена разметка на расстоянии 1,5 метра.

Всего же химики-спасатели обработали больше тысячи квадратных метров дорог, тротуаров и более 300 остановочных комплексов. Цель - минимизация риска распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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