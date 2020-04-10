2020-04-10T09:01:13+03:00
Общество

Ростовчане смогут дистанционно стать клиентами ВТБ

Теперь счет можно открыть с помощью биометрии
Ольга КУБЫШЕВА
Поделиться:
Фото: ВТБ.Фото: ВТБ.
Изменить размер текста:

Первым из крупнейших банков ВТБ запустил возможность дистанционного открытия счета с помощью биометрии. Теперь его клиентом можно стать просто, зарегистрировавшись на сайте банка без посещения отделения. При этом процедура займет не более пяти минут.

- Сейчас нужно свести к минимуму посещение общественных мест, включая отделения банков, - уверен руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. - Мы стремимся расширить набор сервисов, полностью доступных в удаленном формате. И теперь даже стать клиентом нашего банка можно, не выходя из дома и соблюдая все правила самоизоляции. Сделать это можно с помощью биометрии. На сегодняшний день биометрические слепки сдали уже более 130 тысячи россиян. Все они смогут дистанционно открыть счет в ВТБ и пользоваться нашими финансовыми продуктами, не покидая дома.

Так, новая услуга доступна для граждан, сдавших свои биометрические данные в любом другом российском банке. А чтобы ее получить, нужно зайти на главную страницу интернет-банка, зарегистрироваться через «Госуслуги», а потом пройти проверку в Единой биометрической системе. Процедура займет не более пяти минут.

И, кстати, новым клиентам ВТБ будут доступны большинство банковских услуг - открытие накопительных счетов и вкладов, проведение переводов и платежей, получение кредитов. Важно, что список услуг постоянно расширяется.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Валерий Карпин: «Какое обнуление? Это бред сумасшедшего!»
В Шахтах пенсионерка пырнула своего сына ножом
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: горожан попросили отказаться от поездок на кладбища
В Ростове-на-Дону осудят двоих жителей Татарстана за открытие казино
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: людям запретили ходить в отдаленные супермаркеты
На предстоящих выходных в донской столице может выпасть снег
В ЮФУ в онлайн-формате пройдет День открытых дверей
Ростовчане смогут дистанционно стать клиентами ВТБ
Индекс самоизоляции в Ростове поднялся до пяти
Конные казачьи патрули вышли на улицы городов Ростовской области
В Ростовской области началось строительство нового парка
В Ростове нашли 65 работающих магазинов вопреки режиму самоизоляции
Ростовский СК возбудил уголовное дело по факту геноцида в годы ВОВ
Простои общественного транспорта вызвали гнев ростовчан
В Ростове-на-Дону воспитанники музыкальных и художественных школ обучаются дистанционно
Жена Басты рассказала, чем занять себя на самоизоляции
Игрок ФК "Ростов" Хорен Байрамян останется в клубе еще на 4,5 года
Аэропорт "Платов" подготовили к лету
В Ростове-на-Дону назначили нового председателя Первомайского районного суда
У Стаса Михайлова выявили наличие антител к COVID-19: «Я готов сдать свою плазму, чтобы она стала полезна»