Ростовчане смогут дистанционно стать клиентами ВТБ

10 Апр 2020 2020-04-10T09:01:13+03:00

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Первым из крупнейших банков ВТБ запустил возможность дистанционного открытия счета с помощью биометрии. Теперь его клиентом можно стать просто, зарегистрировавшись на сайте банка без посещения отделения. При этом процедура займет не более пяти минут.

- Сейчас нужно свести к минимуму посещение общественных мест, включая отделения банков, - уверен руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. - Мы стремимся расширить набор сервисов, полностью доступных в удаленном формате. И теперь даже стать клиентом нашего банка можно, не выходя из дома и соблюдая все правила самоизоляции. Сделать это можно с помощью биометрии. На сегодняшний день биометрические слепки сдали уже более 130 тысячи россиян. Все они смогут дистанционно открыть счет в ВТБ и пользоваться нашими финансовыми продуктами, не покидая дома.

Так, новая услуга доступна для граждан, сдавших свои биометрические данные в любом другом российском банке. А чтобы ее получить, нужно зайти на главную страницу интернет-банка, зарегистрироваться через «Госуслуги», а потом пройти проверку в Единой биометрической системе. Процедура займет не более пяти минут.

И, кстати, новым клиентам ВТБ будут доступны большинство банковских услуг - открытие накопительных счетов и вкладов, проведение переводов и платежей, получение кредитов. Важно, что список услуг постоянно расширяется.