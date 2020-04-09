Новые случаи заражения COVID-19 в России на 9 апреля 2020 года: за сутки выявили еще 1459 человек с коронавирусом

9 Апр 2020 2020-04-09T17:03:42+03:00

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В России продолжает стремительно распространяться новая коронавирусная инфекция. За минувшие сутки зарегистрировано 1459 случаев заражения COVID-19. Как сообщили в оперативном штрабе по предотвращению коронавируса, на 9 апреля в России зафиксировано уже 10131 заболевших.

Абсолютное большинство из них выявлено в Москве и Московской области. Только за последние сутки там обнаружили 857 и 199 пациентов соответственно. В Санкт-Петербурге инфицированных стало на 44 человека больше, а в Ленинградской области на 18. За 24 часа на 31 случай больше в Республике Коми, на 24 во Владимирской области, на 20 в Краснодарском крае. За ними идет Астраханская область, где выявили еще 16 человек с коронавирусом, затем Ивановская область - 13 и Тульской - 12.

Во многих других регионах России зафиксировано не такое увеличение числа заболевших. От 1 до 10 новых случаев зарегистрировали Пермском крае, Республике Калмыкия, Вологодской области, Республике Северная Осетия, Нижегородской области, а также Кировской, Тверской и Новгородской. Тоже самое в республике Татарстан, в Архангельской области, в Республике Башкортостан, Орловской и Новосибирской областях, в Приморском крае, Липецкой и Смоленской областях, Республике Мордовия, Саратовской области.

Кроме этого, до 10 новых случая врачи выявили в Республике Марий Эл и Тюменской области, в Чувашской Республике, Ульяновской и Челябинской областях, в Мурманской области, Карачаево-Черкеской Республике, а также Иркутской области, Камчатском крае и Республике Крым. Такая же статистика в Алтайском крае, Ростовской, Свердловской области и Калининградской областях, Ставропольском крае, Республике Бурятия, Костромской области, а также в Ярославской и Псковской областях.

Как добавили в оперативном штабе за весь период пандемии 76 человек скончались, а вылечились 698. Тестирования на наличие коронавируса провели более миллиона раз.

- Помимо лабораторий Роспотребнадзора тестирование доступно в более чем 200 лабораториях при государственных медицинских организациях и более чем 22 лабораториях частной формы собственности, - отметили в Роспотребнадзоре.

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ИСТОЧНИК KP.RU