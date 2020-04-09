В Ростовской области власти не нашли оснований для введения режима ЧС

9 Апр 2020 2020-04-09T17:10:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверге, 9 апреля, директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергей Панов во время брифинга объяснил разницу между самоизоляцией, карантином и режимом ЧС.

Введенный режим самоизоляции подразумевает добровольное нахождение люде на дому, ограничение контактов, чтобы не допустить распространение вируса.

Так, карантин вводится по решению врачей и Роспотребнадзора для людей с подтвержденным заболеванием или людей находящихся в зоне риска, а также прибывших из стран неблагополучных по коронавирусу. А режим ЧС только на основании закона о защите населения и территории, когда происходят аварии, катастрофы, биолого-социальные происшествия, которые могут повлечь гибель людей, нанести ущерб их жизни и здоровью.

Самоизоляция помогает предотвратить распространение опасного вируса.

- На сегодняшний день оснований для введения режима ЧС в регионе нет, - отметил глава департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как ранее сообщала "Комсомольская права-Ростов", в донском регионе зарегистрировано 24 пациента с COVID-19. Самому пожилому заболевшему коронавирусом - 92 года. Врачам удалось вылечить двух человек, заболевших коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU