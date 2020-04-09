"Волнуюсь и скучаю!": Полина Диброва на самоизоляции переживает за ростовчан

9 Апр 2020 2020-04-09T17:31:03+03:00

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Одна из самых знаменитых ростовчанок - Полина Диброва поинтересовалась у жителей родного города тем,как они переживают сложный режим самоизоляции.

- Ростов! Как ваши дела? Пишите! Волнуюсь и скучаю, - написала жена шоумена в своем профиле в Instagram.

Молодая мама попросила уточнить, какая обстановка в городе.

Многочисленные подписчики принялись отвечать на вопрос: "Работаем на удаленке!", "Все у нас хорошо! Всегда бы так!", "Сидим дома", "Я вообще не понимаю почему такую панику поняли, не очень много заболевших", "У нас всё плохо.Работать разрешили избранным.На авто ездить избранным.Долги как снежный ком накапливаются.Меры совсем странные", "Очень хотим уже на работу" и т.д.

Некоторые люди сообщали, что к введенному режиму относятся с пониманием, хотя все эти ограничения особой радости и не доставляют.

ИСТОЧНИК KP.RU