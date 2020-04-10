В ЮФУ в онлайн-формате пройдет День открытых дверей

10 Апр 2020 2020-04-10T09:03:02+03:00

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В субботу, 11 апреля, в Южном федеральном университете пройдет День открытых дверей. При этом рекомендованный режим самоизоляции нарушать не придется - встреча состоится в онлайн-формате.

Трансляция в режиме реального времени в этот день начнется ровно в 12:00. Она будет посвящена поступлению в магистратуру. Студенты и их родители смогут узнать о направлениях подготовки, о правилах приема и пообщаются со специалистами Приемной комиссии университета. В это же время желающие смогут задать все возникшие у них вопросы.

Как рассказали в вузе, онлайн-трансляция будет доступна как на официальном сайте ЮФУ, так и в официальных группах университета, которые есть во всех популярных социальных сетях.

К слову, получить ответы на вопросы о проведении Дня открытых дверей для поступающих в магистратуру ЮФУ и поступлении в университет можно в Приемной комиссии ЮФУ по телефону 8 (863) 2 370 370, а также отправив электронное письмо на почту zpk@sfedu.ru, в сообществе ВКонтакте или в Whatsapp-чате по номеру +7 961 430 99 98.

ВАЖНО!

Зарегистрироваться для участия в онлайн-трансляции необходимо по ссылке (перейти)