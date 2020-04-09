Глава Минздрава Ростовской области пригласила доноров сдать кровь

9 Апр 2020 2020-04-09T17:42:24+03:00

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В четверг, 9 апреля, во время брифинга о мерах поддержки населения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская пригласила доноров сдать кровь на станции переливания.

Сейчас станция переливания крови отправляет донорам сообщение с приглашением, и сотрудникам полиции будет достаточно показать это сообщение для того, чтобы приехать в назначенное время и сдать кровь.

- Никакой проблемы в том, чтобы прийти и сдать кровь, нет. Я, наоборот, прошу и приглашаю доноров, - сказала Татьяна Быковская.

По ее словам, острой нехватки крови сейчас нет. Сданная донором материал в течение почти полугода проверяется. В случае, если доноры не будут сдавать кровь, то в какой-то момент могут наступить проблемы с той или иной группой крови, что может поставить по угрозу чье-то здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU