2020-04-09T17:56:21+03:00
Звезды

Игорь Николаев опубликовал фото из больницы, где лечился от пневмонии

Певец предостерег тех, кто оказался в такой же ситуации, плавно возвращаться к привычному ритму жизни
Дадаян Давид
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Игорь Николаев опубликовал фото из больницы, где лечился от пневмонии.Игорь Николаев опубликовал фото из больницы, где лечился от пневмонии.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Знаменитый певец Игорь Николаев провел полторы недели в больнице в Коммунарке. Врачи диагностировали у него пневмонию. Не обошлось и без тестирования на COVID-19. Обследование проходило дважды, и оба раза врачи не выявили коронавирус. Уже 6 апреля его выписали.

Сегодня в инстаграме у знаменитого исполнителя появился пост, в котором он выразил благодарность врачам, занимавшихся его лечением. Николаев перечислил их поименно, а также выставил фотографию из больницы.

- Пневмония отступила, я дома, но хочу сказать всем, кто в такой же ситуации, - не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно, - сообщил Игорь Николаев.

Известно, что после выписки, музыканта ждали члены его семьи в особняке в Подмосковье.

Стоит напомним, что 60-летнего певца Игоря Николева госпитализировали еще 26 марта вслед за Львом Лещенко. Они вместе были на дне рождении сестры Игоря Крутого. Спустя некоторые время врачи выявили у Лещенко COVID-19.

Супруга Николаева обратилась к фанатам ее мужа и попросила не навязываться с вопросами. В социальных сетях она попросила всех успокоиться и перестать постоянно звонить и отправлять сообщения.

- Отвечать каждому переживающему, а вас очень много, сейчас нет сил и времени, - обратилась жена Николаева к поклонникам артиста после его госпитализации.

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ОГРОМНОЕ СПАСИБО МОИМ ВРАЧАМ...
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ИСТОЧНИК KP.RU

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