Игорь Николаев опубликовал фото из больницы, где лечился от пневмонии
Знаменитый певец Игорь Николаев провел полторы недели в больнице в Коммунарке. Врачи диагностировали у него пневмонию. Не обошлось и без тестирования на COVID-19. Обследование проходило дважды, и оба раза врачи не выявили коронавирус. Уже 6 апреля его выписали.
Сегодня в инстаграме у знаменитого исполнителя появился пост, в котором он выразил благодарность врачам, занимавшихся его лечением. Николаев перечислил их поименно, а также выставил фотографию из больницы.
- Пневмония отступила, я дома, но хочу сказать всем, кто в такой же ситуации, - не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно, - сообщил Игорь Николаев.
Известно, что после выписки, музыканта ждали члены его семьи в особняке в Подмосковье.
Стоит напомним, что 60-летнего певца Игоря Николева госпитализировали еще 26 марта вслед за Львом Лещенко. Они вместе были на дне рождении сестры Игоря Крутого. Спустя некоторые время врачи выявили у Лещенко COVID-19.
Супруга Николаева обратилась к фанатам ее мужа и попросила не навязываться с вопросами. В социальных сетях она попросила всех успокоиться и перестать постоянно звонить и отправлять сообщения.
- Отвечать каждому переживающему, а вас очень много, сейчас нет сил и времени, - обратилась жена Николаева к поклонникам артиста после его госпитализации.
ИСТОЧНИК KP.RU