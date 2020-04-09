Ростовчанка переложила отменить парад Великой Победы из-за коронавируса
Неравнодушная жительница донской столицы предложила отменить парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Торжественное шествие должно состояться 9 мая.
На портале «Активный Ростовчанин» Маргарита Позднякова опубликовала петицию с просьбой отменить парад. Такое предложение вызвано распространением коронавирусной инфекции.
- Необходимо отменить парад Победы и не украшать Ростов в связи с угрозой распространения коронавируса, сэкономленные средства направить ветеранам ВОВ, в поддержку медицинского персонала и малообеспеченным слоям населения, - отмечено в инициативе.
Активистка предложила лично поздравить каждого ветерана, ведь их участие в шествии может нести смертельную опасность.
Ростовчанка предложила не украшать город к 9 мая. Все сэкономленные средства горожанка посчитала, что нужно направить участникам ВОВ и врачам.
ИСТОЧНИК KP.RU