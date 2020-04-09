2020-04-09T18:10:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Ростовчанка переложила отменить парад Великой Победы из-за коронавируса

А все сэкономленные деньги отдать врачам и ветеранам
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Торжественное шествие должно состояться 9 мая. Фото: ar.rostov-gorod.ruТоржественное шествие должно состояться 9 мая. Фото: ar.rostov-gorod.ru
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Неравнодушная жительница донской столицы предложила отменить парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Торжественное шествие должно состояться 9 мая.

На портале «Активный Ростовчанин» Маргарита Позднякова опубликовала петицию с просьбой отменить парад. Такое предложение вызвано распространением коронавирусной инфекции.

- Необходимо отменить парад Победы и не украшать Ростов в связи с угрозой распространения коронавируса, сэкономленные средства направить ветеранам ВОВ, в поддержку медицинского персонала и малообеспеченным слоям населения, - отмечено в инициативе.

Активистка предложила лично поздравить каждого ветерана, ведь их участие в шествии может нести смертельную опасность.

Ростовчанка предложила не украшать город к 9 мая. Все сэкономленные средства горожанка посчитала, что нужно направить участникам ВОВ и врачам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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