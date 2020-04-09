Пенсионерка пыталась тайно провезти через границу с Украиной кучу ювелирных украшений

9 Апр 2020 2020-04-09T18:21:18+03:00

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76-летняя гражданка Украины пыталась незаконно провезти 620 ювелирных изделий. Как сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления,стоимость ювелирных украшений превысила 852 тысячи рублей.

По информации ведомства, при досмотре у женщины были найдены ювелирные изделия из серебра весом более 4 кг. Драгоценности дама спрятала среди личных вещей.

Подданная Украины была задержана в октябре 2019 года на таможенном посту МАПП «Матвеев Курган» Таганрогской таможни.

- Ювелирные изделия были изъяты. Нарушительнице грозит штраф в размере двукратной стоимости изъятых товаров, - сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU