В Ростове-на-Дону назначили нового председателя Первомайского районного суда

9 Апр 2020 2020-04-09T18:37:30+03:00

На новой должности судья проработает как минимум шесть лет

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В донской столице председателем Первомайского районного суда Ростова-на-Дону назначен 41-летний Александр Горобец. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Известно, что указ о подписал президент РФ. Новому руководителю установлен шестилетний срок судебных полномочий.

До назначения на пост Александр Горобец возглавлял суд Чертковского района Ростовской области.

Председатель Первомайского районного суда Ростова-на-Дону окончил прокурорско-следственный факультет Военного института в Москве. В разные годы он работал следователем военной прокуратуры в Ростове и прокурором в одном из управлений областной прокуратуры.

В судах стал работать с 2009. Тогда он был назначен судьей Советского района Ростова, а затем облсуда. В 2015 году занимал пост председателем Чертковского районного суда Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU