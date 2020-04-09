2020-04-09T18:51:04+03:00
Общество

Аэропорт "Платов" подготовили к лету

Специалисты провели необходимые работы
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Аэропорт "Платов"Аэропорт "Платов"Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Главный аэропорт Ростовской области подготовили к работе в весенне-летний период. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

Специалисты обновили дневную маркировку на взлетно-посадочной полосе, рулежных дорожках и перроне. Была поведена проверка состояния искусственных покрытий аэродрома, грунтовой части летного поля и многое другое. Особое внимание уделили подготовке пожарной техники и оборудования, а также проверке наличия средств поиска и спасения.

- Служба будет осуществлять ремонт и техническое обслуживание машин, работающих зимой в течение всего теплого периода, - отметили в пресс-службе аэропорта.

Готовность аэропорта "Платов" к летнему периоду подтвердила специальная комиссия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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