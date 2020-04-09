Аэропорт "Платов" подготовили к лету
Главный аэропорт Ростовской области подготовили к работе в весенне-летний период. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.
Специалисты обновили дневную маркировку на взлетно-посадочной полосе, рулежных дорожках и перроне. Была поведена проверка состояния искусственных покрытий аэродрома, грунтовой части летного поля и многое другое. Особое внимание уделили подготовке пожарной техники и оборудования, а также проверке наличия средств поиска и спасения.
- Служба будет осуществлять ремонт и техническое обслуживание машин, работающих зимой в течение всего теплого периода, - отметили в пресс-службе аэропорта.
Готовность аэропорта "Платов" к летнему периоду подтвердила специальная комиссия.
ИСТОЧНИК KP.RU