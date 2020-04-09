Игрок ФК "Ростов" Хорен Байрамян останется в клубе еще на 4,5 года
Игрок ростовского футбольного клуба Хорен Байрамян продлил контракт с ФК "Ростов".
Полузащитник сегодня, 9 апреля, подписал контракт с донской командой, рассчитанный на четыре с половиной года. Напомним, что Хорен Байрамян является воспитанником ростовской футбольной школы.
Байрамян защищает клубные цвета «Ростова» с 2011 года. Также он на правах аренды играл за «Ротор» (Волгоград), «Волгарь» (Астрахань) и «Рубин» (Казань).
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ИСТОЧНИК KP.RU