2020-04-09T19:02:05+03:00
Спорт

Игрок ФК "Ростов" Хорен Байрамян останется в клубе еще на 4,5 года

Байрамян играет на позиции полузащитника
Виктория Никитина
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Хорен Байрамян продлил контракт с ФК "Ростов". Фото: пресс-служба ФК "Ростов"Хорен Байрамян продлил контракт с ФК "Ростов". Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
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Игрок ростовского футбольного клуба Хорен Байрамян продлил контракт с ФК "Ростов".

Полузащитник сегодня, 9 апреля, подписал контракт с донской командой, рассчитанный на четыре с половиной года. Напомним, что Хорен Байрамян является воспитанником ростовской футбольной школы.

Байрамян защищает клубные цвета «Ростова» с 2011 года. Также он на правах аренды играл за «Ротор» (Волгоград), «Волгарь» (Астрахань) и «Рубин» (Казань).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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