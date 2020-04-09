Жена Басты рассказала, чем занять себя на самоизоляции
Жена главного ростовского рэпера Басты Елена Пинская-Вакуленко поделилась информацией о том, как провести на самоизоляции время с пользой. В интервью Glamour брюнетка рассказала, что открыла для себя за минувший месяц.
Супруга Басты посоветовала заняться чтением книг, самообраованием, а также уделить свободное время своим близким людям.
Молодая мама двух дочек призналась, что во время самоизоляции научилась жарить идеальные стейки, готовить разные блюда и приобрела домой тренажер, чтобы оставаться в хорошей форме после выуженного карантина.
Елена предложила посмотреть в свободное время фильмы «Невыносимую легкость бытия» и «Гром небесный». В список рекомендуемых для просмотра она добавила сериал «Корона», который рассказывает о жизни в послевоенной Англии.
ИСТОЧНИК KP.RU