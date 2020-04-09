Жена Басты рассказала, чем занять себя на самоизоляции

9 Апр 2020 2020-04-09T19:16:12+03:00

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Жена главного ростовского рэпера Басты Елена Пинская-Вакуленко поделилась информацией о том, как провести на самоизоляции время с пользой. В интервью Glamour брюнетка рассказала, что открыла для себя за минувший месяц.

Супруга Басты посоветовала заняться чтением книг, самообраованием, а также уделить свободное время своим близким людям.

Молодая мама двух дочек призналась, что во время самоизоляции научилась жарить идеальные стейки, готовить разные блюда и приобрела домой тренажер, чтобы оставаться в хорошей форме после выуженного карантина.

Елена предложила посмотреть в свободное время фильмы «Невыносимую легкость бытия» и «Гром небесный». В список рекомендуемых для просмотра она добавила сериал «Корона», который рассказывает о жизни в послевоенной Англии.

ИСТОЧНИК KP.RU