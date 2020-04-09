В Ростове-на-Дону воспитанники музыкальных и художественных школ обучаются дистанционно

9 Апр 2020 2020-04-09T19:31:51+03:00

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Во время режима самоизоляции в ростовских школах искусств обучение учеников проходит с применением дистанционных образовательных технологий. Как сообщается на сайте администрации города, преподаватели ведут занятия в онлайн-форме с помощью электронной почты, телефонной связи, мессенджеров и специализированных программ для видеоконференций, а также групп в социальных сетях.

Специалисты разработали мастер-классы и видео-уроки. Ребята могут в удаленном режиме изучать музыкальные произведения, смотреть трансляции театров и филармоний.

Сейчас учащиеся разучивают партии с последующим добавлением видео-минусов с использованием новейших цифровых платформ.

Преподаватели продолжают выставлять воспитанникам оценки за уроки. Дети даже выполняют домашние задания, которые рассылают через интернет с комментариями от учителя.

ИСТОЧНИК KP.RU