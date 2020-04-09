Простои общественного транспорта вызвали гнев ростовчан

9 Апр 2020 2020-04-09T20:00:44+03:00

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Ростовчан крайне обеспокоили долгие простои общественного транспорта.

Один из местных жителей сообщил, что он сел в микрорайоне Сельмаш в подъехавший автобус №67а маршрутом Левенцовка-Сельмаш. Это было примерно в 7:50 утра. Мужчина заплатил за проезд и занял свободное место.

- После 10 минут простоя люди начали возмущаться, почему не едем, всем нужно на работу. На что водитель и «контролер» ответили, что они тоже на работе и у них график. За это время уехало 5 автобусов и 1 троллейбус, - написал мужчина в одном из местных пабликов соцсети.

Дальше мужчина написал, что ему после этого пришлось выйти из автобуса, чтобы не опоздать на работу. Деньги за проезд обратно он требовать не стал. Жители донской столицы стали очень эмоционально комментировать произошедшее.

«Напишите в департамент транспорта», «Сейчас маршруток еще меньше станет.Водители не хотят работать в долг», «Я вчера с 20:50 и до 21:45 ждала этот маршрут ....и как вы думаете дождалась ? Конечно же, нет», - прокомментировали они .

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Максимальное время отклонения от графика не должно превышать двух минут.

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ИСТОЧНИК KP.RU