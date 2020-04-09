Ростовский СК возбудил уголовное дело по факту геноцида в годы ВОВ

9 Апр 2020 2020-04-09T20:29:28+03:00

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В Ростове следственный комитет возбудил уголовное дело по факту геноцида жителей Ростовской области во времена Великой Отечественной войны.

Основой для возбуждения уголовного дела стала статья 357 УК РФ «Геноцид». В ходе следствия при изучении архивных материалов стало известно, что в августе 1942 года "военнослужащие Зондеркоманды СС-10а, полиции безопасности и СД под предлогом переселения мирного населения еврейской национальности и партийного актива КПСС вывезли в район поселка Змиёвская балка не менее 27 тысяч человек, которые впоследствии были расстреляны".

Причастным к расстрелу русских был назван бывший пособник нацистов Гельмут Оберлендер. Позже стало известно, что он в данный момент незаконно проживает в Канаде. Сейчас следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они также тщательно изучают архивные материалы, свидетельствующие о военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Кроме того, в годы войны гитлеровцы расстреляли более 3,5 тыс. мирных граждан, в том числе горняков и членов их семей в городе Шахты и Морозовском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU