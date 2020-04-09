В Ростове нашли 65 работающих магазинов вопреки режиму самоизоляции

9 Апр 2020 2020-04-09T21:09:17+03:00

Нарушения были выявлены в ходе мониторинга предприятий потребительского рынка

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В донской столице выявили 65 торговых точек, которые работали вопреки режиму самоизоляции.

Городская администрация провела мониторинг предприятий потребительского рынка. В ходе него и обнаружили 65 работающих магазинов.

- Члены рабочей группы уведомили о необходимости приостановления деятельности 65 предприятий розничной торговли, - сообщили в пресс-службе администрации города Ростова-на-Дону.

Кроме того, 88 торговых точек и 43 объекта общественного питания были закрыты на основании ранее выданных уведомлений. Стоит отметить, что в донской столице составили два акта по фактам выявленных нарушений совместно с сотрудниками полиции.

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В итоге, был обнаружен целый букет нарушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU