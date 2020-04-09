В Ростове нашли 65 работающих магазинов вопреки режиму самоизоляции
В донской столице выявили 65 торговых точек, которые работали вопреки режиму самоизоляции.
Городская администрация провела мониторинг предприятий потребительского рынка. В ходе него и обнаружили 65 работающих магазинов.
- Члены рабочей группы уведомили о необходимости приостановления деятельности 65 предприятий розничной торговли, - сообщили в пресс-службе администрации города Ростова-на-Дону.
Кроме того, 88 торговых точек и 43 объекта общественного питания были закрыты на основании ранее выданных уведомлений. Стоит отметить, что в донской столице составили два акта по фактам выявленных нарушений совместно с сотрудниками полиции.
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В итоге, был обнаружен целый букет нарушений.
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ИСТОЧНИК KP.RU