В Ростовской области началось строительство нового парка

9 Апр 2020 2020-04-09T21:45:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области в скором времени появится новый парк.

Парк под названием "Центральный" планируют построить в Аксайском районе. Об этом сообщает информагентство «ДОН 24» со ссылкой на местные власти.

Работы над проектом идут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На данный момент рабочие уже уложили шесть тысяч квадратных метров дорожек, а также установили сцену и оборудовали площадки. В будущем парке уже высадили деревья, установили клумбы. Стоит отметить, что роща, находящаяся в районе парка, полностью сохранена. На благоустройство парка выделили 38 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону 2000 человек пришли на открытие нового парка «Левобережный».

Чиновники уточнили его площадь - 18,1 га.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU