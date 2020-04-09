2020-04-09T21:58:20+03:00
Общество

Конные казачьи патрули вышли на улицы донской столицы

Они осуществляют контроль за соблюдением режима самоизоляции
Виктория Никитина
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В Ростовской области казачьи патрули вышли на улицыВ Ростовской области казачьи патрули вышли на улицыФото: "КП" Архив
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В Ростовской области к патрулированию улиц привлекли казачьи патрули.

Казаков призвали для помощи в контроле за соблюдением режима самоизоляции. Конные патрули уже выехали на улицы города.

- Сейчас в регионе службу несут 26 парных конных патрулей в пяти муниципальных образованиях - Азове, Белокалитвинском, Константиновском, Миллеровском и Октябрьском районах, - отметил заместитель донского губернатора Михаил Корнеев.

Каждый день улицы городов Ростовской области патрулируют от 600 до 900 казаков. Они инспектируют дачные участки, лесные массивы, акватории рек и водохранилищ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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