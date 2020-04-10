2020-04-10T10:56:14+03:00
Общество

Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: людям запретили ходить в отдаленные супермаркеты

Выясняем, можно ли ходить в супермаркеты во время самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: людям запретили ходить в отдаленные супермаркетыСамоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: людям запретили ходить в отдаленные супермаркетыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: жителям донского региона необходимо придерживаться постановления губернатора Василия Голубева, разрешающего посещать близлежащие к дому магазины. Об этом рассказал начальник управления информационной политики правительства региона Сергей Тюрин.

- Это рекомендация. Сейчас жителям нашей области можно посещать только ближайшие к дому супермаркеты и гипермаркеты, - отметил он.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", во время режима строгой самоизоляции из-за опасности распространения коронавируса на время стоит откататься от излишних перемещений по городу. Людям разрешено ходить в ближайший к дому продуктовый или в аптеку. На обратном пути необходимо сохранить чек, а также иметь документ, подтверждающий проживание неподалеку. В противном случае может быть составлен протокол о нарушении, который карается штрафом от 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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