В Ростове-на-Дону осудят двоих жителей Татарстана за открытие казино
В донской столице двоих жителей Татарстана осудят по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр, сообщили в пресс-служба регионального Следкома.
Специалисты установили, что организаторы незаконного бизнеса купили 30 компьютерных систем и разместили их в арендованном офисе в Ленинском районе города. На протяжении нескольких месяцев мужчины осуществляли преступную деятельность.
Компьютеры позволяли клиентам переходить на сайты в интернете, а после - выбирать азартные игры. Обвиняемые скрывали свою преступную деятельность и использовали в названии заведения наименование одной из букмекерских контор.
Следователям удалось собрать многочисленные доказательства по уголовному делу. Все материалы направили в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит штраф до полумиллиона рублей или лишение свободы с отбыванием наказания в колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU