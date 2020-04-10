В Ростове-на-Дону осудят двоих жителей Татарстана за открытие казино

10 Апр 2020 2020-04-10T10:55:14+03:00

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В донской столице двоих жителей Татарстана осудят по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр, сообщили в пресс-служба регионального Следкома.

Специалисты установили, что организаторы незаконного бизнеса купили 30 компьютерных систем и разместили их в арендованном офисе в Ленинском районе города. На протяжении нескольких месяцев мужчины осуществляли преступную деятельность.

Компьютеры позволяли клиентам переходить на сайты в интернете, а после - выбирать азартные игры. Обвиняемые скрывали свою преступную деятельность и использовали в названии заведения наименование одной из букмекерских контор.

Следователям удалось собрать многочисленные доказательства по уголовному делу. Все материалы направили в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит штраф до полумиллиона рублей или лишение свободы с отбыванием наказания в колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU