2020-04-10T11:05:10+03:00
Общество

Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: горожан попросили отказаться от поездок на кладбища

Выясняем, можно ли посещать кладбища во время самоизоляции в Ростове-на-Дону
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: горожан попросили отказаться от поездок на кладбищаСамоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: горожан попросили отказаться от поездок на кладбищаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: в донской столице людям рекомендовали отказаться от посещения кладбищ. Изменения вызваны пандемией коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Ростовчан и людей, проживающих на территории области, власти попросили в преддверии Пасхи не ездить на кладбища. Специалисты считают, что это поможет избежать столпотворения и стремительного распространения коронавируса.

Стоит отметить, что многие муниципалитеты при этом взяли на себя обязанности по уборке могил. 11 апреля в городе проведут субботник по уборке кладбищ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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