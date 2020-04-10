Валерий Карпин: «Какое обнуление? Это бред сумасшедшего!»

10 Апр 2020 2020-04-10T16:15:21+03:00

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Наставник футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин эмоционально отреагировал во время видеоконференции, организованной РБК-Ростов, на идею о возможном обнулении итогов текущего розыгрыша российской Премьер-лиги из-за пандемии коронавируса.

Тренер заявил, что игроки, фигурально выражаюсь, не должны остаться у разбитого корыта. На его взгляд, они всем убедительно доказали, что достойны высоких мест.

- Уже три четверти чемпионата сыграно, 22 матча отыграли ребята, старались, вкладывали труд, пот и кровь. Нам бы хотелось, чтобы чемпионат продолжился. Мы шли в тройке лидеров почти весь сезон. Обнулять абсолютно неправильно, - отметил Валерий Карпин.

При этом он сообщил, что в случае отказа от продолжения чемпионата большим вопросом станет дальнейшая судьба клубов, находившихся до паузы в зоне вылета из РПЛ, а также тех команд, которые должны были подняться в «Премьерку» из ФНЛ.

- Этот вопрос самый главный и самый щекотливый. Если чемпионат не закончится, что с ними делать? Как вариант – расширение РПЛ до 18 команд: никто не вылетает и две команды добавляют. Учитывая форс-мажорную ситуацию, это может быть рабочий вариант. Но то, что обнулять чемпионаты нельзя – это точно. Это бред сумасшедшего, - в сердцах выпалил возмущенный главный тренер ростовского клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU