В Ростовской области медики получат дополнительные выплаты
Врачи и прочие медики донского региона, контактирующие с инфицированными коронавирусом людьми, получат дополнительные набавки за работу. Деньги будут выплачены помимо объявленных президентом федеральных надбавок. Об этом в ходе брифинга рассказала глава министерства здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
В настоящее время по данному вопросу вносятся предложение в областное правительство. Вскоре вопрос о доплатах и их сумме будет рассмотрен.
Стоит отметить, что по указу президента в течение трех месяцев врачи будут ежемесячно получать доплаты - 80 тысяч рублей, средний медицинский персонал получит по 50 тысяч рублей, водители и санитары около 25 тысяч рублей. Средства будут выплачивать начиная с апреля.
Медикам предоставят дополнительные страховые гарантии,которыми пользуются военнослужащие.
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ИСТОЧНИК KP.RU