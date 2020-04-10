2020-04-10T13:09:15+03:00
Общество

В Ростовской области медики получат дополнительные выплаты

Пока их размер устанавливается
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Медики получат дополнительные выплатыМедики получат дополнительные выплатыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Врачи и прочие медики донского региона, контактирующие с инфицированными коронавирусом людьми, получат дополнительные набавки за работу. Деньги будут выплачены помимо объявленных президентом федеральных надбавок. Об этом в ходе брифинга рассказала глава министерства здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

В настоящее время по данному вопросу вносятся предложение в областное правительство. Вскоре вопрос о доплатах и их сумме будет рассмотрен.

Стоит отметить, что по указу президента в течение трех месяцев врачи будут ежемесячно получать доплаты - 80 тысяч рублей, средний медицинский персонал получит по 50 тысяч рублей, водители и санитары около 25 тысяч рублей. Средства будут выплачивать начиная с апреля.

Медикам предоставят дополнительные страховые гарантии,которыми пользуются военнослужащие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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