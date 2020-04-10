2020-04-10T16:14:40+03:00
Спорт

Всех игроков ФК «Ростов» тотально проверят на коронавирус

Об этом заявил главный тренер дончан Валерий Карпин
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Перед тем, как допустить футболистов "Ростова" к возобновление тренировок, их проверят на коронавирус. Фото: ФК "Ростов"Перед тем, как допустить футболистов "Ростова" к возобновление тренировок, их проверят на коронавирус. Фото: ФК "Ростов"
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Футболистов «Ростова», а также весь персонал клуба ждет массовая проверка на коронавирус, как только будет объявлено об окончании режима самоизоляции. Об этом рассказал во время видеоконференции, организованной РБК-Ростов, Валерий Карпин.

Тренер подчеркнул, что перед возобновлением тренировок такая мера является полностью оправданной и необходимой, а безопасность — превыше всего.

- Мы обязаны провести поголовное тестирование. Как это будут делать – не моя компетенция, но тестирование мы проведем. Хотя бы для своего понимания, – заявил Карпин.

Кроме того, он поделился информацией о том, чем сейчас занимаются игроки «Ростова». Оказалось, что почти все «желто-синие» находятся в Ростове-на-Дону и сидят в самоизоляции. По словам Валерия Георгиевича, таких порядка 15-16 человек.

- Мы знаем, кто остался в Ростове. Это человек 15 или 16. Некоторые из футболистов уехали к семьям, у кого они не в Ростове. Тот же Еременко в Финляндию уехал. Есть человек 5–6, кто разъехались по России. Между собой они общаются, насколько я знаю, по видеосвязи. Были футболисты, которые на момент объявления самоизоляции, восстанавливались после травм. Они какое-то время посещали наших терапевтов. Разумеется, со всеми мерами предосторожности. Сейчас все дома, - сообщил наставник дончан.

Ранее Валерий Карпин пришел в сильное возмущение от предложения обнулить итоги текущего сезона в Премьер-лиге и, тем самым, нивелировать усилия футболистов «Ростова».

ИСТОЧНИК KP.RU

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