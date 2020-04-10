На Дону будут судить мужчину за надругательство над 6-летним мальчиком

10 Апр 2020 2020-04-10T13:19:30+03:00

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В Таганроге взрослый мужчина надругался над первоклассником. В отношении 49-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Сейчас он находится под стражей. Информацию сообщил собственный источник издания в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, 49-летней мужчина пришел в дом, где проживал мальчик. В этот момент мама ребенка куда-то вышла и первоклассник остался совсем один. Подозреваемый решил воспользоваться его беззащитностью и осуществить свои сексуальные фантазии. Мальчику было некуда деваться - он не знал, как поступить в такой ситуации. Дать отпор у него просто не хватило сил. В конечном итоге, похотливый мужчина надругался над ребенком. После того, как все грязные дела были закончены, он со спокойной душой покинул квартиру и ушел в неизвестном направлении.

Спустя какое-то время домой вернулась мама ребенка. Школьник поведал ей историю и рассказал, что сделал мужчина, который заходил к ним домой. Женщина была шокирована этим и немедленно обратилась в полицию. Вскоре подозреваемого задержали.

- В отношении 49-летнего жителям Таганрога возбуждено уголовное дело. На данный момент он заключен под стражу, - добавил источник издания.

Теперь мужчина будет дожидаться решения суда. Если его вина будет доказана, он может отправиться в тюрьму на огромный срок. По закону за подобное преступление ему грозит до 20 лет "строгача".

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ИСТОЧНИК KP.RU