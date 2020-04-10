2020-04-10T13:49:35+03:00
Общество

Главврача и бухгалтера из Ростовской области подозревают в краже почти 4 млн рублей из детского дома

Подозреваемым грозит серьезное наказание
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Экс-сотрудники присвоили свыше 3,6 миллионов рублейЭкс-сотрудники присвоили свыше 3,6 миллионов рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Около десяти лет тюрьмы и штраф в миллион рублей грозит эк-главному врачу и бывшему главному бухгалтеру специализированного дома ребёнка Каменска-Шахтинского.Как сообщили в региональной прокуратуре, они обвиняются по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

Во время расследования было установлено, что подозреваемые в финансовом преступлении сотрудницы в период с 2016-го по 2018 год забирали себе деньги, предназначенные на зарплату другим работникам. За два года бывшие сотрудники присвоили свыше 3,6 миллионов рублей.

Сейчас в отношении обвиняемых заведено уголовное дело, которое направили в суд для рассмотрения по существу. Обе женщины признали свою вину. Теперь им грозит лишение свободы с отбыванием наказания в колонии на срок до 10 лет и крупный штраф в один миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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