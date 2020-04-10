2020-04-10T14:03:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону: новые заболевшие - жители пяти разных городов

Коронавирус в Ростове-на-Дону: большинство из них находится в удовлетворительном состоянии
Дадаян Давид
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 10 апреля 2020 года.Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 10 апреля 2020 года.
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10 апреля стало известно о еще 5 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области. Теперь в регионе уже 29 человек болеют COVID-19. Как выяснилось, новые заболевшие проживают в разных городах региона. Об этом сообщили в донском правительстве.

Новые случаи инфицирования зафиксированы в Ростове, Донецке, Зверево. Еще двое из Аксая и Матвеево Кургана. Три человека заразились инфекцией за пределами донского региона, а остальные получили болезнь от жителей Ростовской области.

Как сообщили в ведомстве, состояние больше части пациентов медики оценивают, как удовлетворительное. Однако, один пациент почувствовал себя хуже и перестал самостоятельно дышать. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Добавим, что по сравнению со всероссийской статистикой, в Ростовской области ситуация с коронавирусом остается не такой тревожной. Только за последние сутки по всей стране врачи выявили 1786 новых случаев заражения. Это стало очередным рекордом.

А в соседнем Краснодарском крае больных COVID-19 уже насчитывается 125 человек. Из-за инфекции трое жителей Кубани скончались, а выздоровело 15.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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