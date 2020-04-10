2020-04-10T14:49:22+03:00
Общество

«Благодарят со слезами на глазах»: пожилым ростовчанам помогают баскетболистки «Ростов-Дон-ЮФУ»

Игроки и тренеры на время пандемии коронавируса стали волонтерами [видео]
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ЮФУ.Фото: ЮФУ.
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Игроки и тренеры баскетбольного клуба «Ростов-Дон-ЮФУ» стали волонтерами Штаба помощи пожилым и маломобильным людям в Ростовской области. Он координирует работу всех волонтеров по региону. Его открыл региональный ОНФ на базе РостГМУ.

Спортсменки Южного федерального университета в качестве волонтеров помогают пожилым ростовчанам и людям с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: ЮФУ.

Фото: ЮФУ.

- В связи со сложившейся обстановкой у нас отменены все тренировки, но чтобы быть полезными, мы записались в добровольческую организацию и участвуем в этих событиях, - рассказал главный тренер баскетбольного клуба «Ростов-Дон-ЮФУ» Дмитрий Федосеев. - Закупаем продукты, лекарства и развозим. В день мы обрабатываем от 10 до 15 заявок. Есть люди, которые встать с постели не могут, с инсультом и облученные химиотерапией… Просят не уезжать, так как долго к двери подходят. Часто со слезами на глазах благодарят, что о них не забыли.

Фото: ЮФУ.

Фото: ЮФУ.

Известно, что всего с 20 марта по 6 апреля волонтерами штаба обработано более 800 (!) заявок. А помимо «пантер» ЮФУ, работают волонтеры-медики, активисты ОНФ и центр «Донволонтер». Тесное взаимодействие штаба идет с министерством труда и социальной защиты Ростовской области, а также Комитетом по молодежной политике.

Пантеры ЮФУ спешат на помощь!.Игроки и тренеры баскетбольного клуба "Ростов-Дон-ЮФУ" стали волонтёрами Штаба помощи пожилым и маломобильным людям в Ростовской области

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