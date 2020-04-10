«Благодарят со слезами на глазах»: пожилым ростовчанам помогают баскетболистки «Ростов-Дон-ЮФУ»
Игроки и тренеры баскетбольного клуба «Ростов-Дон-ЮФУ» стали волонтерами Штаба помощи пожилым и маломобильным людям в Ростовской области. Он координирует работу всех волонтеров по региону. Его открыл региональный ОНФ на базе РостГМУ.
Спортсменки Южного федерального университета в качестве волонтеров помогают пожилым ростовчанам и людям с ограниченными возможностями здоровья.
Фото: ЮФУ.
- В связи со сложившейся обстановкой у нас отменены все тренировки, но чтобы быть полезными, мы записались в добровольческую организацию и участвуем в этих событиях, - рассказал главный тренер баскетбольного клуба «Ростов-Дон-ЮФУ» Дмитрий Федосеев. - Закупаем продукты, лекарства и развозим. В день мы обрабатываем от 10 до 15 заявок. Есть люди, которые встать с постели не могут, с инсультом и облученные химиотерапией… Просят не уезжать, так как долго к двери подходят. Часто со слезами на глазах благодарят, что о них не забыли.
Фото: ЮФУ.
Известно, что всего с 20 марта по 6 апреля волонтерами штаба обработано более 800 (!) заявок. А помимо «пантер» ЮФУ, работают волонтеры-медики, активисты ОНФ и центр «Донволонтер». Тесное взаимодействие штаба идет с министерством труда и социальной защиты Ростовской области, а также Комитетом по молодежной политике.
Пантеры ЮФУ спешат на помощь!.Игроки и тренеры баскетбольного клуба "Ростов-Дон-ЮФУ" стали волонтёрами Штаба помощи пожилым и маломобильным людям в Ростовской области