2020-04-10T14:49:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: как проходит обучение, если в доме нет компьютера

Выясняем, как проходит онлайн обучение в режиме самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020, если в доме нет
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: как проходит обучение, если в доме нет компьютера. Фото: пресс-служба правительства Ростовской областиСамоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: как проходит обучение, если в доме нет компьютера. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области
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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: донские школьники после весенних каникул из дома сели за виртуальные парты. Министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина рассказала о том, что делать ребятам, у которых в доме нет компьютера.

- Если у семьи нет возможности использовать компьютер по объективным причинам, то обучение для детей организовано в форме самоподготовки. Есть несколько образовательных учреждений, которые передали компьютеры во временное пользование нуждающимся семьям, - сообщила во время брифинга министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина.

Обучение проходит дистанционно из-за опасности распространения коронавируса. Учителя рассылают задания и проверяют их по интернету. После окончания самоизоляции детям предстоит сдать контрольные работы, которые покажут насколько хорошо был усвоен материал.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда - Ростов", в удаленном режиме школьники и студенты будут учиться до конца апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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