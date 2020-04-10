10 Апр 2020 2020-04-10T15:09:22+03:00

Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: в какой форме выпускники будут сдавать ЕГЭ и ГИА Фото: Олег УКЛАДОВ

Выясняем, в какой форме будет проходить ЕГЭ из-за самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020

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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: выпускникам 11 классов этим летом предстоит сдать ЕГЭ. Министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина рассказала о том, в какой форме будут проходить экзамены в этом году.

- Мы не рассматриваем вопрос о сдаче ЕГЭ в удаленном режиме в этом году. Экзамены не будут перенесены или отложены. Все пройдет в соответствии с утвержденным графиком, - отметила Лариса Балина.

По последним данным, сдача Единого государственного экзамена может пройти в период с 8 июня по 11 июля. Информация об этом размещена в проекте приказа Министерства просвещения, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Экзамены в девятом классе могут притереть изменения. Как рассказала министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина, список испытаний может быть сокращен до двух обязательных предметов. Ожидается, что эти экзамены пройдут на местах обучения.

ИСТОЧНИК KP.RU