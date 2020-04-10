Коронавирус в Ростове: состояние еще одного заболевшего резко ухудшилось

10 Апр 2020 2020-04-10T15:32:16+03:00

Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 10 апреля 2020 года. Фото: Архив "КП"

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В Ростовской области за последние сутки выявили еще 5 случаев заражения COVID-19. Всего в регионе уже 29 человек болеют коронавирусом. При этом состояние некоторых пациентов оставляет желать лучшего. О этом сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации коронавирусной инфекции 10 апреля.

Стало известно, что состояние одного человека за последние сутки ухудшилось. Болезнь перешла в стадию средней тяжести. Таким образом, в донском регионе уже три пациента с коронавирусом переносят COVID-19 не так легко, как остальные инфицированные.

Сложнее всего приходится 28-летнему ростовчанину, который буквально на днях перестал самостоятельно дышать. Врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики делают все необходимое для его скорейшего выздоровления. Контакты с ним ограничены. Все процедуры выполняют с применением мер предосторожности.

Напомним, что под медицински наблюдением в регионе остаются 2518 человек, из которых большинство на самоизоляции дома. Всего за весь период пандемии врачи обследовали 8716 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU