Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: как будут работать детские сады
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: министр образования Ростовской области Лариса Балина во время брифинга сообщила о том, как будут работать детские сады в период пандемии коронавируса.
В регионе детские сады закрыты из-за всеобщего режима самоизоляции.
- Сейчас на уровне правительства Ростовской области решается вопрос об открытии детских садов. Ведутся консультации с главным санитарным врачом региона о возможности открытия дежурных групп, численность которых не будет превышать 12 человек, - рассказала Лариса Балина.
Дети должны пройти осмотр врача. Воспитанники с повешенной температурой или другими признаками болезни в группы допускаться не будут.
Ожидается, что на время карантинных мероприятий количество групп в дошкольных учреждениях временно сократят.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: в какой форме выпускники будут сдавать ЕГЭ и ГИА
Выясняем, в какой форме будет проходить ЕГЭ из-за самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020 (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU