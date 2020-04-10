10 Апр 2020 2020-04-10T15:42:35+03:00

Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: как будут работать детские сады. Фото: стоп-кадр видео правительства Ростовской области

Работа детских садов во время самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020

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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: министр образования Ростовской области Лариса Балина во время брифинга сообщила о том, как будут работать детские сады в период пандемии коронавируса.

В регионе детские сады закрыты из-за всеобщего режима самоизоляции.

- Сейчас на уровне правительства Ростовской области решается вопрос об открытии детских садов. Ведутся консультации с главным санитарным врачом региона о возможности открытия дежурных групп, численность которых не будет превышать 12 человек, - рассказала Лариса Балина.

Дети должны пройти осмотр врача. Воспитанники с повешенной температурой или другими признаками болезни в группы допускаться не будут.

Ожидается, что на время карантинных мероприятий количество групп в дошкольных учреждениях временно сократят.

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ИСТОЧНИК KP.RU