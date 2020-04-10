2020-04-10T17:05:16+03:00
Общество

Ростовчанка лишилась телефона после того, как дала позвонить

Сумму ущерба дочерчивая горожанка оценила в 13 тысяч рублей
Ольга ГОПАЛО
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Доверчивая ростовчанка лишилась мобильника.Доверчивая ростовчанка лишилась мобильника.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В полицию города Ростова-на-Дону обратилась местная жительница, которая рассказала, что стала жертвой преступления. По ее словам, неизвестная похитила у нее дорогой гаджет. Как уверяла ростовчанка, к ней на остановке подошла девушка и попросила позвонить. Та отказывать не стала и дала свой мобильник.

В итоге барышня отошла за остановочный павильон и сбежала. Стоимость пропажи обманутая горожанка оценила в 13 тысяч рублей.

По горячим следам стражам порядка удалось задержать злоумышленницу. Как сообщили в Главном Управлении МВД России по региону, ею оказалась 20-летняя женщина. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь ей грозит до четырех лет лишения свободы. Однако дело может ограничиться и штрафом, сумма которого составляет до 300 тысяч рублей. Ее участь решит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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