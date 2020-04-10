В Ростове-на-Дону в аварии пострадал мотоциклист

10 Апр 2020 2020-04-10T17:03:25+03:00

С травмами мужчину отвезли в больницу. Фото: УГИБДД России по РО.

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В пятницу, 10 апреля, в городе Ростове-на-Дону произошло дорожное происшествие. Как рассказали в Управлении ГИБДД по региону, авария случилась на улице 9-Линия около двух часов дня.

По предварительным данным, иномарка Hyundai Solaris ехала по главной дороге. При этом мотоциклист, двигавшийся по второстепенной, вопреки правилам дорожного движения, не уступил легковушке. В итоге транспортные средства столкнулись.

Как добавили в ведомстве, во время аварии пострадал 33-летний мотоциклист. Мужчину на автомобиле скорой помощи с различными травмами доставили в ближайшую больницу.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.

Напомним, в Ростовской области при ДТП погиб мотоциклист. После аварии байкера доставили в больницу, но было уже слишком поздно.

ИСТОЧНИК KP.RU