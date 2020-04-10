2020-04-10T17:03:25+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону в аварии пострадал мотоциклист

С травмами мужчину отвезли в больницу
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
С травмами мужчину отвезли в больницу. Фото: УГИБДД России по РО.С травмами мужчину отвезли в больницу. Фото: УГИБДД России по РО.
Изменить размер текста:

В пятницу, 10 апреля, в городе Ростове-на-Дону произошло дорожное происшествие. Как рассказали в Управлении ГИБДД по региону, авария случилась на улице 9-Линия около двух часов дня.

По предварительным данным, иномарка Hyundai Solaris ехала по главной дороге. При этом мотоциклист, двигавшийся по второстепенной, вопреки правилам дорожного движения, не уступил легковушке. В итоге транспортные средства столкнулись.

Как добавили в ведомстве, во время аварии пострадал 33-летний мотоциклист. Мужчину на автомобиле скорой помощи с различными травмами доставили в ближайшую больницу.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.

Напомним, в Ростовской области при ДТП погиб мотоциклист. После аварии байкера доставили в больницу, но было уже слишком поздно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Билеты на поезда дальнего следования будут продаваться с учетом дистанции пассажиров
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: как изменится работа детских лагерей
ФК «Ростов» планирует возобновить тренировки с 1 мая
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: как изменится зарплата учителей
В Ростовской области работников Дома ребенка обвинили в хищении более 3,6 млн рублей
В Ростове-на-Дону маршрутка протаранила в остановку
В Ростове-на-Дону гадалка получила золотые украшения за снятие порчи
В Ростове-на-Дону в аварии пострадал мотоциклист
Ростовчанка лишилась телефона после того, как дала позвонить
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: как будут работать детские сады
Коронавирус в Ростове: состояние еще одного заболевшего резко ухудшилось
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: что входит в состав бесплатных продуктовых наборов для школьников
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: в какой форме выпускники будут сдавать ЕГЭ и ГИА
«Благодарят со слезами на глазах»: пожилым ростовчанам помогают баскетболистки «Ростов-Дон-ЮФУ»
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: как проходит обучение, если в доме нет компьютера
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: когда закончится онлайн обучение у школьников и студентов
Коронавирус в Ростове-на-Дону: новые заболевшие - жители пяти разных городов
Главврача и бухгалтера из Ростовской области подозревают в краже почти 4 млн рублей из детского дома
На Дону будут судить мужчину за надругательство над 6-летним мальчиком
Всех игроков ФК «Ростов» тотально проверят на коронавирус
В Ростовской области медики получат дополнительные выплаты