В Ростове-на-Дону в аварии пострадал мотоциклист
В пятницу, 10 апреля, в городе Ростове-на-Дону произошло дорожное происшествие. Как рассказали в Управлении ГИБДД по региону, авария случилась на улице 9-Линия около двух часов дня.
По предварительным данным, иномарка Hyundai Solaris ехала по главной дороге. При этом мотоциклист, двигавшийся по второстепенной, вопреки правилам дорожного движения, не уступил легковушке. В итоге транспортные средства столкнулись.
Как добавили в ведомстве, во время аварии пострадал 33-летний мотоциклист. Мужчину на автомобиле скорой помощи с различными травмами доставили в ближайшую больницу.
В настоящее время по факту аварии проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.
Напомним, в Ростовской области при ДТП погиб мотоциклист. После аварии байкера доставили в больницу, но было уже слишком поздно.
ИСТОЧНИК KP.RU