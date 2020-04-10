В Ростове-на-Дону гадалка получила золотые украшения за снятие порчи

10 Апр 2020 2020-04-10T17:02:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове-на-Дону местная жительница стала жертвой уличной гадалки. Ростовчанка рассказала, что шла по улице, когда к ней подошла провидица. Экспрессивная мадам убедила прохожую, что на ней страшная порча. И предложила помочь - снять проклятье. В обмен она попросила не много - золотые украшения. Тогда доверчивая клиентка все отдала. А когда опомнилась, провидицы и след простыл.

При этом сумма украшений потянула на сто тысяч рублей. И тогда ростовчанка обратилась в ближайшее отдел полиции. Как сообщили в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, им удалось задержать подозреваемую. Злоумышленницей оказалась 43-летняя женщина.

В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Если дело дойдет до суда, а женщину признают виновной, не исключено, что ближайшие несколько лет она проведет в местах не столь отдаленных.

ИСТОЧНИК KP.RU