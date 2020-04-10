В Ростове-на-Дону маршрутка протаранила в остановку

10 Апр 2020 2020-04-10T17:00:09+03:00

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В пятницу, 10 апреля, в Западном жилом массиве Ростова-на-Дону произошла авария с участием общественного транспорта. О ней рассказали в Управлении ГИБДД по региону. Известно, что дорожное происшествие случилось около трех часов дня на проспекте Стачки.

- По предварительным данным, водитель маршрутки под номером 41 не справился управлением и въехал в остановочный комплекс, - добавили в ведомстве. - В результате пострадала женщина, стоявшая на остановке. Ее личность сейчас устанавливают специалисты. Сообщается, что на автомобиле скорой помощи ее доставили в ближайшую больницу, в настоящее время медики оказывают ей всю необходимую помощь.

По факту произошедшего госавтоинспекторы уже начали проверку. Теперь правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося: определить степень вины или невиновность водителя. В Управлении добавили, что пассажиров в маршрутке на момент ДТП не было.

Последствия аварии. Фото: ГИБДД

ИСТОЧНИК KP.RU